Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала.

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"Хотел бы также напомнить, что не было ни одного раунда переговоров, во время которых не было бы обстрелов", – рассказал советник министра.

Речь об обстрелах не только из "Градов", но и из "Искандеров" и так далее.

Прорыва или измены не произошло

По словам Денисенко, во время переговоров стороны изложили свои предыдущие мнения, не более.

То есть говорить о том, что произошел какой-то глобальный прорыв или "космическая измена", как это многие подавали, не стоит.

Пока стороны обменялись мнениями, были предложены некоторые варианты. Однако до их не только имплементации, а даже предварительного согласования должен пройти еще невероятно долгий период,

– добавил советник министра.

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