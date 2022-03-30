Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в ефірі 24 каналу.

До теми Найважливіше – це зупинити війну, – Єрмак про переговори в Стамбулі і гарантії безпеки

"Хотів би також нагадати, що не було жодного раунду переговорів, під час яких не було б обстрілів", – розповів радник міністра.

Мовиться про обстріли не тільки з "Градів", але й з "Іскандерів" і так далі.

Прориву або зради не відбулося

За словами Денисенка, під час перемовин сторони виклали свої попередні думки, не більше.

Тобто говорити про те, що відбувся якийсь глобальний прорив чи "космічна зрада", як це багато хто подавав, не варто.

Поки що сторони обмінялися думками, були запропоновані якісь варіанти. Однак до їх не те що імплементації, а навіть попереднього погодження має пройти ще неймовірно довгий період,

– додав радник міністра.

До теми – брифінг української делегації після перемовин: дивіться відео