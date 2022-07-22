Не было ожидания выжить, – военный ВСУ о первых днях войны

Полномастное вторжение россии в Украину 24 февраля, заставило многих взять оружие в руки. Самым тяжелым моментом всегда будет потеря собратьев, а касательно всего остального нужно мыслить стратегически.

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал военнослужащий ВСУ и общественный активист Евгений Карась. Он также отметил, что тяжелее всего было в первые дни войны.

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"В первые дни войны было тяжело, тогда вообще не было ожидания выжить. Но в то же время было проще всего, потому что ты стоишь с автоматом Калашникова, которые нам просто выдали на улице", – вспоминает Евгений Карась.

По его словам, у тебя спрашивают, сколько автоматов нужно, ты отвечаешь – 60, например. И все тогда понеслось, мы прибились к Нацгвардии, начали взаимодействовать.

Тогда не было ожиданий выжить, не могу сказать, что и в Северодонецке было тяжело. Мне ребята в шутку говорили, что их боевой дух поддерживало то, что я не паниковал,

– говорит военнослужащий ВСУ.

"Конечно, я не паниковал, я думал, что мы живыми не вернемся. А что уж в таком случае паниковать", – говорит Карась.

Как объясняет Евгений Карась, тяжелые моменты были только тогда, когда гибли собратья.

Но чтобы ходил грустный или что – такого не было. Потому что я понимал, что даже при оккупации Киева – это ни к чему бы не привело, резюмирует Карась.

Полный стрим с Евгением Карасем: смотрите видео