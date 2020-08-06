Президент Беларуси Александр Лукашенко имеет украинские корни. Его дед родом из Сумской области. Кроме того, во времена своей юности белорусский президент служил в Украине. Он уверяет, что очень тепло относится к украинцам.

Об этом Лукашенко рассказал во время интервью Дмитрию Гордону, которое в прямом эфире транслируется на ютюб-канале журналиста, передает 24 канал.

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Так, во время беседы Гордон намекнул, что дед Лукашенко – Трофим Иванович – родом из Сумской области. Это немного удивило Лукашенко, поскольку он считал, что его корни "зарыты" где-то между Киевом и Черниговом.

Лукашенко в шутку вспомнил, как третий украинский президент Виктор Ющенко предлагал ему исследовать его украинские корни.

Он любил ковыряться в этих генеалогических корнях. Он (Ющенко – 24 канал) говорил мне: "Это же моя тема! Можно я займусь этим? Я найду все твои корни". А я ему говорю: "Виктор Андреевич, не тебе в том ковыряться". Отказался я,

– рассказал Лукашенко.

У белорусского президента Гордон спросил, считает ли он себя хоть "немножко украинцем". На это Лукашенко ответил, что "немножко украинца" не бывает, а есть "много украинца".

О любви к Украине

Украину я очень люблю,

– подчеркнул Лукашенко.

Президент Беларуси сказал, что считает Украину очень красивым государством. По территории и природе она ему "с натяжкой" напоминает Францию.

"Но во Франции нет той душевности, Украина очень душевная страна... Во Франции эту душу разорвали, распотрошили этой непонятной демократией", – заявил он.

Также Лукашенко вспомнил, что служил в юности именно в Украине. Он добавил, что на протяжении 2,5 лет фактически все время "мотался" между Киевом, Минском, Брестом. Рассказал Лукашенко, что в свое время побывал и в Черновцах, и в Чопе.

"Был поражен Львовом, такая красота. Черновцы – это вообще чудесно, тогда я впервые увидел горы в Украине", – добавил он.

Об украинцах

Лукашенко хорошо отзывается и о самих украинцах. Так, он рассказал, что в свое время работал с ними и был поражен их трудолюбием.

На вопрос о том, почему украинцы тоже симпатизируют ему, Лукашенко ответил:

Наверное, потому, что во мне есть что-то украинское.