Президент Білорусі Олександр Лукашенко має українське коріння. Його дід походить із Сумської області. Окрім того, в часи своєї юності білоруський президент служив в Україні. Він запевняє, що дуже тепло ставиться до українців.

Про це Лукашенко розповів під час інтерв’ю Дмитру Гордону, що у прямому ефірі транслюється на ютюб-каналі журналіста, передає 24 канал.

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Так, під час бесіди Гордон натякнув, що дід Лукашенка – Трохим Іванович – родом із Сумської області. Це трохи здивувало Лукашенка, оскільки він вважав, що його корені "закопані" десь між Києвом та Черніговом.

Лукашенко жартома пригадав, як третій український президент Віктор Ющенко пропонував йому дослідити його українські корені.

Він любив колупатися у цих генеалогічних коріннях. Він (Ющенко – 24 канал) казав мені: "Це ж моя тема! Можна я займусь цим? Я знайду все твоє коріння". А я йому кажу: "Вікторе Андрійовичу, не тобі в тому ковирятися". Відмовився я,

– розповів Лукашенко.

У білоруського президента Гордон також запитав, чи вважає він себе хоч "трішки українцем". На це Лукашенко відповів, що "трішки українця" не буває, а є "багато українця".

Про любов до України

Україну я дуже люблю,

– наголосив Лукашенко.

Президент Білорусі сказав, що вважає Україну дуже красивою державою. За територією і природою вона йому "з натяжкою" нагадує Францію.

"Але в Франції немає тієї душевності, Україна дуже душевна країна… У Франції цю душу розірвали, розпатрали цією демократією незрозумілою", – заявив він.

Також Лукашенко пригадав, що служив в юності саме в Україні. Він додав, що упродовж 2,5 років фактично увесь час "мотався" між Києвом, Мінськом, Брестом. Розповів Лукашенко, що свого часу побував і в Чернівцях, і в Чопі.

"Був вражений Львовом, така краса. Чернівці – це взагалі чудесно, тоді я вперше побачив гори в Україні", – додав він.

Про українців

Лукашенко добре відгукується і про самих українців. Так, він розповів, що свого часу працював із ними та був вражений їх працелюбністю.

На запитання про те, чому українці теж симпатизують йому, Лукашенко відповів:

Напевно, бо в мені є щось українське.