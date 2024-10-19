Домой удалось вернуть 95 украинских военнослужащих, среди которых, в частности, "азовцы". Важно это понимать: не бывает ничего, что происходит просто так. Всегда надо сильные позиции для Украины. Всегда надо увеличивать возможности нашего государства. Во время войны результат только приобретается. Спасибо всем, кто это обеспечивает.