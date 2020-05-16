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Не в церкви, а под ней: мозаику со Сталиным таки разместят возле храма РПЦ МП

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Мозаику со Сталиным таки разместят возле храма РПЦ МП под Москвой
В церковь Сталина "не пустили", но и без него обойтись не могут / Коллаж 24 канала

Мозаику с изображением советского диктатора Иосифа Сталина все же не будут размещать в главном храме Вооруженных сил Российской Федерации. Однако, военные и церковь все же достигли компромисса – Иосиф Виссарионович будет встречать прихожан в музее, расположенном на территории церковного комплекса.

Такую точку в истории со Сталиным и главным храмом Вооруженных сил России в Московской области решили поставить в РПЦ. Об этом информируют российские СМИ.

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Мы все же решили, что в музее уместнее, чем в храме. Зачем рожать какое-то противостояние и раздор в народе? В такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, ну, значит, не нужно это,
– прокомментировал ситуацию с мозаикой глава экспертного совета РПЦ с церковного искусства, архитектуры и реставрации Леонид Калинин.

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Мозаику со Сталиным разместят в музее / Фото РБК

Обратите внимание! Портрет Сталина сначала планировали разместить на панно, изображающим "парад победы" в июне 1945 года. Интересно, что на главный храм Вооруженных сил России потратили 6 миллардов рублей.

Кроме Сталина "увековечить" на стенах церкви собирались российского президента Владимира Путина, а также министра обороны Сергея Шойгу.

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По первоначальному замыслу из мозаики в церкви за прихожанами должны были наблюдать еще Путин и его окружение / Фото РБК

Автор: Ирина Выхрущ
Теги: РПЦ Религия Новости России История Курьезные новости
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