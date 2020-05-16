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Не в церкві, а під нею: мозаїку зі Сталіним таки розмістять біля храму РПЦ МП

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Мозаїку зі Сталіним таки розмістять біля храму РПЦ МП під Московою
До церкви Сталіна "не пустили", але й без нього обійтися не можуть / Колаж 24 каналу

Мозаїку із зображення радянського диктатора Йосипа Сталіна все ж не будуть розміщувати у головному храмі Збройних сил Російської Федерації. Однак, військовики та церква все ж досягли компромісу – Йосип Віссаріонович зустрічатиме парафіян у музеї, розташованому на території церковного комплексу.

Таку крапку в історії зі Сталіним та головним храмом Збройних сил Росії в Московській області вирішили поставити в РПЦ. Про це інформують російські ЗМІ.

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Ми все ж вирішили, що в музеї доречніше, ніж у храмі. Навіщо народжувати якесь протистояння і розбрат в народі? У такій ситуації, коли дійсно пристрасті розгорілися і неприйняття відверте виникло, ну, значить, не потрібно це,
– прокоментував ситуацію з мозаїкою глава експертної ради РПЦ з церковного мистецтва, архітектури і реставрації Леонід Калінін.

мозаїка Сталін
Мозаїку зі Сталіним розмістять у музеї / Фото РБК

Зверніть увагу! Портрет Сталіна спочатку планували розмістити на панно, що зображує "парад перемоги" в червні 1945 року. Цікаво, що на головний храм Збройних сил Росії витратили 6 мільярдів рублів.

Крім Сталіна "увіковічити" на стінах церкви збиралися російського президента Володимира Путіна, а також міністра оборони Сергія Шойгу.

мозаїка
За початковим задумом з мозаїки у церкві за парафіянами мали споглядати ще й Путін і його свита / Фото РБК

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: РПЦ Релігія Новини Росії Історія Курйозні новини
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