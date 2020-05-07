Відродив релігію й виніс увесь тягар війни на собі: у РФ "пояснили" зображення Сталіна в церкві

У головній церкві армії Росії хотіли намалювати Сталіна (поруч з Путіним, звісно). Але ця історія обурила людей, тому в міноборони РФ передумали. А потім навіть спробували виправдатися: мовляв, це ж Сталін виніс увесь тягар війни на собі та повернув релігію в СРСР.

Зображення Сталіна в головній армійській церкві Росії мало б бути, звісно, поруч, із зображенням Путіна. Та історія стала відома ЗМІ й під тиском громадськості (а насправді бо Путін сказав, що його в церквах малювати зарано) рішення скасували. 24 канал розповідав про це 1 травня.

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6 травня заступник міністра оборони Росії Андрій Картаполов в інтерв'ю виданню "Комсомольская правда" прокоментував ідею зробити мозаїку в головній церкві армії РФ з обличчям Йосипа Сталіна.

Картаполов вважає, що ідея була хорошою: мовляв, Сталін "повернув релігію", а критика появи його зображення в храмі походить від "якихось панів з-за бугра".

Йосип Віссаріонович – наш верховний головнокомандувач. Він на собі виніс весь тягар війни. Та й релігію взагалі-то повернув. Чому ми повинні його соромитися?

– заявив заступник міністра.

За його ж словами, що цікаво, ініціатором зведення храму збройних сил є міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Храм сам по собі доволі величний, його висота – 95 метрів, а вартість спорудження – 6 мільярдів рублів (приблизно 2 мільярди гривень).

До слова, в Україні теж не без зашкварів: в Дніпрі вчителька привітала першачків на 1 травня листівками зі Сталіним.

Чи дійсно Сталін відродив релігію в СРСР?Питання про те, чи Сталін виніс "увесь тягар війни на собі" не розглядаємо, абсурдність та цинічність цієї заяви очевидна. А от щодо релігії – дещиця правди у словах Картаполова є.



4 вересня 1943 року Йосип Сталін кардинально змінив політику взаємин радянської влади з Російською православною церквою. З цього дня в СРСР почалася "релігійна відлига", відновлювали роботу храми.



З цим це рішення Сталіна пов'язане – достеменно не відомо. Близькою до правди видається версія, що напередодні Тегеранської конференції керівник СРСР сильно потребував підтримки союзників. А союзники, серед іншого, вимагали розв'язати проблему свободи совісті в Союзі.



Отже, дійсно, за Сталіна релігія почала відроджуватися. І так само за Сталіна – у період з 1931 до 1941 – за підрахунками історика Дмитра Поспеловського було заарештовано або розстріляно до 85% священників РПЦ.



Хто їх замінив – питання відкрите.