Учителька привітала першачків на 1 травня листівками зі Сталіним: фотодокази з Дніпра

У онлайн-групі класу вчителька однієї зі шкіл Дніпра привітала учнів-першачків із 1 травня листівками з радянською символікою та зображенням диктатора СРСР Сталіна. Українські соцмережі вибухнули гнівними коментарями.

50-річна класна керівниця першого класу 45 школи Дніпра, як пишуть у фейсбук спільноті "Бацьки SOS", на 1 травня розіслала в шкільній групі в соцмережі листівки із зображенням Йосифа Сталіна.

Читайте також Путіна прибрали: в армійському храмі РПЦ не буде зображення президента, бо – "ще рано"

Крім Сталіна, у "привітаннях" були зображення Леніна, червоного прапора, серпа та молота та іншої символіки Радянського Союзу.

Скриншоти листівок шоковані батьки опублікували у соцмережах: дивіться фото

Більшість батьків у мережі написали гнівні коментарі та закликали притягнути педагога до відповідальності за популяризацію забороненої в Україні комуністичної ідеології.

Приклади коментарів:

"Який морок! Для кого це? Для дітей? Для батьків? Викиньте нарешті цей совок з голови!"

"Це щороку таке чи тільки зараз накрило?"

"Ватноголових колег гнати в шию і віддати під суд".

"І це пише класний керівник 1 класу! Жах! А чому вона тоді дітей вчить?"

"Терміново замініть вчителя! Мені шкода психіки дітей".

У коментарях люди здебільшого висловлюють обурення: дивіться скриншоти

Суть навіть не у ностальгії (мають право). Річ у тому, що є закон. А осередок з великою кількістю соціальних зв'язків цей закон ігнорує,

– написала мешканка Дніпра Анна Шевченко.

Вона ж додала посилання на закон "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні і заборону пропаганди їх символіки", ухвалений у 2015 році.



Закон про заборону нацистської та комуністичної символіки / Скриншот

У ньому, серед іншого, мовиться і про кримінальну відповідальність за виготовлення, розповсюдження і публічне використання такої символіки, за що можуть покарати обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із конфіскацією майна або без такої.