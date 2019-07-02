13:11
2 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Трамп отримав орден за мир. Трюдо на місці Путіна
      Вєсті Кремля
      21:02, 1 липня
      Вєсті. UA: Секретний план одіозного Киви. Страшне повернення Клюєва
      Вєсті.UA
      19:14, 1 липня
      Чому українці потрапляють у туристичні шахрайства та як отримати компенсацію за затримку рейсу
      ЦРУ
      09:00, 28 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від ДТСААФ до ТСО
      Згадати все
      23:32, 26 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ АНДРІЙ БОГДАН ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Співпраця з КДБ – не гріх: Філарет зробив неоднозначну заяву

      1613 Читать новость на русском
      Філарет
      Філарет / Колаж 24 каналу

      Бог допустив існування безбожної радянської влади, а церква повинна була жити за її законами. І якщо священики співпрацюють з правоохоронцями, та при цьому не зраджують Бога – це не гріх.

      Таку позицію висловив почесний патріарх Православної церкви України Філарет у інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко. Відео розмови опубліковане 1 липня на сторінці телеканалу ZIK у Facebook.

      Читайте також: Філарет розповів, чому виступає проти назви ПЦУ і Томосу

      "Співпраця з КДБ – не гріх. Якщо Господь цю радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади", – сказав Філарет. При цьому почесний патріарх навів у приклад "римську язичницьку владу".

      Вона не визнавала істинного Бога і боролася з християнами і мучила їх. А апостол Павло говорить: "Владу слухайте і виконуйте". Тому і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади. Але віру не продавали,
      – наголосив він.

      Ще ж і надто – священики йшли на розстріл і на заслання за віру.

      Що таке КДБ? Це особливий державний орган в Радянському Союзі – Комітет державної безпеки. До 1946 року ці ж функції виконувало відповідне міністерство, однак Сталін деякі функції вирішив вивести для окремої структури. КДБ захищав комуністичний режим СРСР від внутрішніх і зовнішніх політичних ворогів та опозиції – не маючи жодних обмежень у засобах і методах, здійснював політичні репресії, а також займався розвідкою за кордоном та політичною контррозвідкою на території Союзу.

      "Коли мене вперше викликали офіцери МДБ (міністерство державної безпеки СРСР – 24 канал), тоді ще і вимагали, щоб я, як священик, відкривав таємницю сповіді. Я сказав, що я не маю права на це. Витягнув пістолет (співробітник МДБ – 24 канал), поклав на стіл і сказав, що може мене розстріляти. А це було в сталінські часи. Я сказав: "Можете розстріляти, для мене це не має значення". Багато єпископів і духовенства так поступали".

      У цьому ж інтерв'ю Філарет розповів, що за радянських часів КДБ погоджував кандидатури всіх єпископів Російської православної церкви.

      blog_ava
      Приховані, але важливі функції: на що звернути увагу при виборі кондиціонера
      сьогодні
      11463
      Теги: Новини України Філарет ЗМІ Релігія Історія СРСР
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фірташа судитимуть у США: названо спільників скандального олігарха
      сьогодні , 12:30 Фірташа судитимуть у США: названо спільників скандального олігарха
      Сергій Лещенко 781
      День без поліетилену: скажи пакету ні!
      сьогодні , 12:00 День без поліетилену: скажи пакету ні!
      Анастасія Григорова 307
      Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 11:01 Як вирішувати питання державної мови: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 1276
      Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна
      сьогодні , 11:01 Елітні будинки Медведчука: скільки прихованих маєтків та компаній має кум Путіна
      Марія Бондар 4097
      Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      30 червня , 18:17 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
      19144
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук