Співпраця з КДБ – не гріх: Філарет зробив неоднозначну заяву

Бог допустив існування безбожної радянської влади, а церква повинна була жити за її законами. І якщо священики співпрацюють з правоохоронцями, та при цьому не зраджують Бога – це не гріх.

Таку позицію висловив почесний патріарх Православної церкви України Філарет у інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко. Відео розмови опубліковане 1 липня на сторінці телеканалу ZIK у Facebook.

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"Співпраця з КДБ – не гріх. Якщо Господь цю радянську безбожну владу допустив, то треба жити в умовах цієї безбожної влади", – сказав Філарет. При цьому почесний патріарх навів у приклад "римську язичницьку владу".

Вона не визнавала істинного Бога і боролася з християнами і мучила їх. А апостол Павло говорить: "Владу слухайте і виконуйте". Тому і ми, живучи в умовах Радянського Союзу, виконували закони радянської влади. Але віру не продавали,

– наголосив він.

Ще ж і надто – священики йшли на розстріл і на заслання за віру.

Що таке КДБ? Це особливий державний орган в Радянському Союзі – Комітет державної безпеки. До 1946 року ці ж функції виконувало відповідне міністерство, однак Сталін деякі функції вирішив вивести для окремої структури. КДБ захищав комуністичний режим СРСР від внутрішніх і зовнішніх політичних ворогів та опозиції – не маючи жодних обмежень у засобах і методах, здійснював політичні репресії, а також займався розвідкою за кордоном та політичною контррозвідкою на території Союзу.

"Коли мене вперше викликали офіцери МДБ (міністерство державної безпеки СРСР – 24 канал), тоді ще і вимагали, щоб я, як священик, відкривав таємницю сповіді. Я сказав, що я не маю права на це. Витягнув пістолет (співробітник МДБ – 24 канал), поклав на стіл і сказав, що може мене розстріляти. А це було в сталінські часи. Я сказав: "Можете розстріляти, для мене це не має значення". Багато єпископів і духовенства так поступали".

У цьому ж інтерв'ю Філарет розповів, що за радянських часів КДБ погоджував кандидатури всіх єпископів Російської православної церкви.