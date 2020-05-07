04:56
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Возродил религию и вынес все тяготы войны на себе: в РФ "объяснили" изображение Сталина в церкви

      - Читати новину українською
      Изображение Сталина хотели разместить в главной церкви армии России
      "Икону" Сталина хотели разместить в главной церкви армии России / Колаж 24 каналу

      В главной церкви армии России хотели нарисовать Сталина (рядом с Путиным, конечно). Но эта история возмутила людей, поэтому в Минобороны РФ передумали. А потом даже попытались оправдаться: мол, это же Сталин вынес все тяготы войны на себе и вернул религию в СССР.

      Изображение Сталина в главной армейской церкви России должно было быть, конечно, рядом с изображением Путина. Но история стала известна СМИ и под давлением общественности (а на самом деле просто Путин сказал, что его в церквях рисовать рано) решение отменили. 24 канал рассказывал об этом 1 мая.

      Еще интересность Не нашли историка, нашли оленя: к 9 мая в России повесили плакат с финским солдатом

      6 мая заместитель министра обороны России Андрей Картаполов в интервью изданию "Комсомольская правда" прокомментировал идею сделать мозаику в главной церкви армии РФ с лицом Иосифа Сталина.

      Картаполов считает, что идея была хорошей: мол, Сталин "вернул религию", а критика появления его изображения в храме происходит от "каких-то господ из-за бугра".

      Иосиф Виссарионович – наш верховный главнокомандующий. Он на себе вынес все тяготы войны. И религию вообще-то вернул. Почему мы должны его стыдиться? 
      – заявил замминистра.

      По его же словам, что интересно, инициатором возведения храма вооруженных сил министр обороны России Сергей Шойгу. Храм сам по себе довольно величественный, его высота – 95 метров, а стоимость строительства – 6 миллиардов рублей (примерно 2 миллиарда гривен). 

      Храм РПЦ
      Главный храм вооруженных сил России за 6 миллиардов рублей / Фото ТАСС

      К слову, в Украине тоже не без залётов: в Днепре учительница поздравила первоклассников на 1 мая открытками со Сталиным.

      Действительно ли Сталин возродил религию в СССР? Вопрос о том, что Сталин вынес "все тяготы войны на себе" не рассматриваем, абсурдность и циничность этого заявления очевидна. А вот насчет религии – доля правды в словах Картаполова есть.

      4 сентября 1943 Иосиф Сталин кардинально изменил политику взаимоотношений советской власти с Русской православной церковью. С этого дня в СССР началась "религиозная оттепель", восстанавливали работу храмы. 

      С чем это решение Сталина связано – точно не известно. Близкой к правде кажется версия, что накануне Тегеранской конференции руководитель СССР сильно нуждался в поддержке союзников. А союзники, среди прочего, требовали решить проблему свободы совести в Союзе.

      Итак, действительно, при Сталине религия начала возрождаться. И так же при Сталине – в период с 1931 по 1941 – по подсчетам историка Дмитрия Поспеловського были арестованы или расстреляны до 85% священников РПЦ.

      Кто их заменил – вопрос открытый. 

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Религия РПЦ Новости России История Курьезные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Главные новости 6 мая: предложение Ермака по Донбассу, новое обращение Зеленского
      6 мая , 21:01 Главные новости 6 мая: предложение Ермака по Донбассу, новое обращение Зеленского
      Анастасія Зазуляк
      Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник
      6 мая , 20:43 Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник
      Соломія Ніколайчук
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 18:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо