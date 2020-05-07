Возродил религию и вынес все тяготы войны на себе: в РФ "объяснили" изображение Сталина в церкви
В главной церкви армии России хотели нарисовать Сталина (рядом с Путиным, конечно). Но эта история возмутила людей, поэтому в Минобороны РФ передумали. А потом даже попытались оправдаться: мол, это же Сталин вынес все тяготы войны на себе и вернул религию в СССР.
Изображение Сталина в главной армейской церкви России должно было быть, конечно, рядом с изображением Путина. Но история стала известна СМИ и под давлением общественности (а на самом деле просто Путин сказал, что его в церквях рисовать рано) решение отменили. 24 канал рассказывал об этом 1 мая.
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6 мая заместитель министра обороны России Андрей Картаполов в интервью изданию "Комсомольская правда" прокомментировал идею сделать мозаику в главной церкви армии РФ с лицом Иосифа Сталина.
Картаполов считает, что идея была хорошей: мол, Сталин "вернул религию", а критика появления его изображения в храме происходит от "каких-то господ из-за бугра".
Иосиф Виссарионович – наш верховный главнокомандующий. Он на себе вынес все тяготы войны. И религию вообще-то вернул. Почему мы должны его стыдиться?
– заявил замминистра.
По его же словам, что интересно, инициатором возведения храма вооруженных сил министр обороны России Сергей Шойгу. Храм сам по себе довольно величественный, его высота – 95 метров, а стоимость строительства – 6 миллиардов рублей (примерно 2 миллиарда гривен).
Главный храм вооруженных сил России за 6 миллиардов рублей / Фото ТАСС
К слову, в Украине тоже не без залётов: в Днепре учительница поздравила первоклассников на 1 мая открытками со Сталиным.
Действительно ли Сталин возродил религию в СССР? Вопрос о том, что Сталин вынес "все тяготы войны на себе" не рассматриваем, абсурдность и циничность этого заявления очевидна. А вот насчет религии – доля правды в словах Картаполова есть.
4 сентября 1943 Иосиф Сталин кардинально изменил политику взаимоотношений советской власти с Русской православной церковью. С этого дня в СССР началась "религиозная оттепель", восстанавливали работу храмы.
С чем это решение Сталина связано – точно не известно. Близкой к правде кажется версия, что накануне Тегеранской конференции руководитель СССР сильно нуждался в поддержке союзников. А союзники, среди прочего, требовали решить проблему свободы совести в Союзе.
Итак, действительно, при Сталине религия начала возрождаться. И так же при Сталине – в период с 1931 по 1941 – по подсчетам историка Дмитрия Поспеловського были арестованы или расстреляны до 85% священников РПЦ.
Кто их заменил – вопрос открытый.