Возродил религию и вынес все тяготы войны на себе: в РФ "объяснили" изображение Сталина в церкви

В главной церкви армии России хотели нарисовать Сталина (рядом с Путиным, конечно). Но эта история возмутила людей, поэтому в Минобороны РФ передумали. А потом даже попытались оправдаться: мол, это же Сталин вынес все тяготы войны на себе и вернул религию в СССР.

Изображение Сталина в главной армейской церкви России должно было быть, конечно, рядом с изображением Путина. Но история стала известна СМИ и под давлением общественности (а на самом деле просто Путин сказал, что его в церквях рисовать рано) решение отменили. 24 канал рассказывал об этом 1 мая.

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6 мая заместитель министра обороны России Андрей Картаполов в интервью изданию "Комсомольская правда" прокомментировал идею сделать мозаику в главной церкви армии РФ с лицом Иосифа Сталина.

Картаполов считает, что идея была хорошей: мол, Сталин "вернул религию", а критика появления его изображения в храме происходит от "каких-то господ из-за бугра".

Иосиф Виссарионович – наш верховный главнокомандующий. Он на себе вынес все тяготы войны. И религию вообще-то вернул. Почему мы должны его стыдиться?

– заявил замминистра.

По его же словам, что интересно, инициатором возведения храма вооруженных сил министр обороны России Сергей Шойгу. Храм сам по себе довольно величественный, его высота – 95 метров, а стоимость строительства – 6 миллиардов рублей (примерно 2 миллиарда гривен).



Главный храм вооруженных сил России за 6 миллиардов рублей / Фото ТАСС

К слову, в Украине тоже не без залётов: в Днепре учительница поздравила первоклассников на 1 мая открытками со Сталиным.