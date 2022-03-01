Не чувствую после первой встречи конкретики, – Зеленский о переговорах с Россией

Владимир Зеленский не очень верит в результативность переговоров с агрессорами. Он заявил, что не ожидает больших результатов в результате переговоров украинской и российской делегаций.

Об этом он рассказал во время интервью журналистам Reuters и CNN. Он отметил, что для результативности переговоров необходим настоящий диалог.

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Россияне и раньше проваливали договоренности

Я не ожидаю больших результатов, потому что вера в такой формат, начиная с Минска, теряется.

– заявил Зеленский.

Он отметил, что во время переговоров следует искать диалог, а не делать призывы "я желаю" или "мы хотим". Или же заявлять о том, что Украина не выполняет минские договоренности.

Во время первой встречи конкретики не было

Я пока не чувствую от первой встречи конкретики,

– заявил Зеленский.

Зеленский отметил, что на следующие переговоры есть 1% шансов. Для этого нужны хотя бы намеки на то, что будет полное прекращение огня. Невозможно садиться и говорить, когда летают самолеты и идет бомбардировка.

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