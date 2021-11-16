Детали от Кулебы

Россию следует отвлечь от стратегии "бряцания оружием". Об этом министр иностранных дел заявил в эфире программы.

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Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками. Мы будем настаивать на проведении министерского заседания с участием министра (иностранных дел России – 24 канал) Лаврова,

– подчеркнул глава МИД.

Что этому предшествовало

11 ноября должны были провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел. Однако представитель России Сергей Лавров 8 ноября отказался участвовать в переговорах. Мол, нет согласованного итогового документа.

Во Франции и Германии такие действия Кремля назвали "неправильной позицией". Они подчеркнули, что именно Россия предлагала встречу на уровне министров, а потом сама от нее и отказалась.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кремль в очередной раз продемонстрировал, что именно он блокирует переговоры. Пресс-секретарь Владимира Зеленского призвал Россию к сотрудничеству ради мира на Донбассе. "Москва должна внести свой вклад в достижение мира", – сказал Никифоров.

Справка. "Нормандская четверка", то есть президенты Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и канцлер Ангела Меркель, последний раз встречались в Париже в декабре 2019 года. Следующая встреча должна была состояться в 2020 году, однако ее не организовали из-за пандемии. С тех пор Кремль блокирует проведение саммита. В то же время переговоры на уровне советников не дают особого результата.