Детали от Кулебы
Россию следует отвлечь от стратегии "бряцания оружием". Об этом министр иностранных дел заявил в эфире программы.
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Мы не дадим России разрушить нормандский формат чужими руками. Мы будем настаивать на проведении министерского заседания с участием министра (иностранных дел России – 24 канал) Лаврова,
– подчеркнул глава МИД.
Что этому предшествовало
11 ноября должны были провести нормандскую встречу на уровне министров иностранных дел. Однако представитель России Сергей Лавров 8 ноября отказался участвовать в переговорах. Мол, нет согласованного итогового документа.
Во Франции и Германии такие действия Кремля назвали "неправильной позицией". Они подчеркнули, что именно Россия предлагала встречу на уровне министров, а потом сама от нее и отказалась.
Спикер президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Кремль в очередной раз продемонстрировал, что именно он блокирует переговоры. Пресс-секретарь Владимира Зеленского призвал Россию к сотрудничеству ради мира на Донбассе. "Москва должна внести свой вклад в достижение мира", – сказал Никифоров.