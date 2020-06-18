Бывший министр иностранных дел Павел Климкин положительно оценивает привлечение представителей ОРДЛО к работе Трехсторонней контактной группы. Однако считает, что это не принесет серьезных политических решений.

Об этом он сказал в комментарии 24 каналу и объяснил, что участие переселенцев в ТКГ – это правильная история. Однако это надо было сделать осенью, перед парижским саммитом, ведь тогда был шанс на какую-то другую динамику и давление на российскую позицию.

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"Это очень позитивная история эмоционально, поскольку она размывает представительство Донбасса оккупационными администрациями. Но политически никаких результатов не даст, то есть пользы и выгоды от нее не будет", – сказал Климкин.

По его словам, реальный прогресс возможен лишь в нашей совместной работе с Западом, то есть со всей G7.

Что нужно Путину? Это по меньшей мере смягчение санкций, ведь это можно продать снаружи и это можно продать внутри. А сейчас в России немало проблем, а имидж власти и лично Путина, испытывает проблемы,

– отметил он.

Также добавил: "Но скоординированное политическое давление зависит от Запада. Если могут быть договоренности, то только от России с одной стороны и соответственно Западом и нами с другой стороны. И очень важно, чтобы договоренности были не только между Россией и Западом, чтобы нам потом на голову не надевали какие-то элементы, которые для нас будут сложными и будут влиять на национальную безопасность".

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