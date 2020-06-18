Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін позитивно оцінює залучення представників ОРДЛО до роботи Тристоронньої контактної групи. Однак вважає, що це не принесе серйозних політичних рішень.

Про це він сказав в коментарі 24 каналу та пояснив, що участь переселенців у ТКГ – це правильна історія. Однак це треба було зробити восени, перед паризьким самітом, адже тоді був шанс на якусь іншу динаміку та тиск на російську позицію.

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"Це дуже позитивна історія емоційно, оскільки вона розмиває представництво Донбасу окупаційними адміністраціями. Але політично ніяких результатів не дасть, тобто користі і зиску від неї не буде", – сказав Клімкін.

За його словами, реальний прогрес можливий лише у нашій спільній роботі зі Заходом, тобто зі всією G7.

Що потрібно Путіну? Це щонайменше пом'якшення санкцій, адже це можна продати ззовні і це можна продати всередині. А зараз в Росії чимало проблем, а імідж влади, і особисто Путіна, зазнає проблем,

– зазначив він.

Також додав: "Але скоординований політичний тиск залежить від Заходу. Якщо можуть бути домовленості, то лише від Росії з одного боку і відповідно Заходом і нами з іншого боку. І дуже важливо, щоб домовленості були не лише між Росією і Заходом, щоб нам потім на голову не одягали якісь елементи, які для нас будуть складними і впливатимуть на національну безпеку".

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