Процент этих людей не растет. Такое мнение высказал эксперт по политике Александр Солонтай.

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"Мы внимательно наблюдаем за рейтингами, но я призываю не делать выводы", – заявил он.

Солонтай объяснил, что на самом деле результат не совсем правдивый, так как в Украине не объявили о выборах.

Это означает, что на базаре политических игроков мы выбираем только старых, нет новых, поэтому и цифры странные,

– объяснил Солонтай.

"Партия Ляшко, Гройсмана, Смешко (есть в рейтинге – 24 канал), но в реальности так не будет. Когда дойдет до выборов – появятся дополнительные проекты, новые политсилы, объединения, проведут работу над ошибками те, кто на плохих позициях – все изменится", – подытожил он.

Солонтай о свежем рейтинге политсил: смотрите видео

Новый рейтинг: коротко

Новый опрос КМИС показал, что украинцы больше всего поддерживают "Слугу народа", "Европейскую Солидарность" и "Оппозиционная платформу – За жизнь".

В то же время рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского продолжает расти.

Несмотря на положительную динамику, большинство украинцев не хотят, чтобы он баллотировался на 2 срок.



Какие партии украинцы хотят видеть в парламенте / Источник: КМИС / Инфографика 24 канала