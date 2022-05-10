В России могут ввести военное положение

Такое мнение высказала глава Национальной разведки США Аврил Хейнс. По ее словам, глава Кремля планирует объявить в России военное положение.

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Хейнс не уточнила, есть ли у России возможность осуществить прихоти Путина и пойти войной на оккупированную часть Молдовы.

Война в Украине, по данным американской разведки, может затянуться. Путин ведь надеется, что тогда США и Европа "утратят решимость" в поддержке Киева и противодействии Кремлю. В то же время военное положение агрессора нужно для того, чтобы мобилизовать силы в войне против Украины.

В Министерстве внутренних дел Украины другое мнение

Советник министра внутренних дел Виктор Андрусив считает, что Россия не будет нападать на Приднестровье. Напротив, оккупанты якобы боятся, что это сделает Украина. Информация о перекрытии дорог и создании блокпостов в непризнанном Приднестровье только подтверждает это.

Захватчики опасаются, что Вооруженные Силы Украины возьмут в плен их войска, которые и так немногочисленны. У наших бойцов, по словам Андрусива, есть возможности, чтобы захватить Приднестровье, однако без разрешения правительства Молдовы делать этого не будут.

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Российские войска в Приднестровье находятся в боевой готовности

По данным Генштаба ВСУ, Кремль привел свои войска в оккупированном Приднестровье в полную боевую готовность. Так россияне провоцируют напряженность в регионе.

Обратите внимание! Ранее контрразведка заявляла, что Россия разработала план вторжения в Молдову. В частности, Путин хочет реализовать с Приднестровьем "донбасский сценарий". Если агрессору удастся воплотить безумные намерения, то в России будет "коридор" через Украину в оккупированную часть Молдовы.

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