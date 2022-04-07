Не долетела: в Беларуси упала крылатая ракета, которую выпустили по Украине

Не все российские ракеты, которые оккупанты запускают по Украине, достигают своих целей. Порой они падают на головы и самим захватчикам.

Россия использует белорусские аэродромы, чтобы оттуда вылетали самолеты, которые и сбрасывают бомбы и запускают ракеты по Украине.

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Правда уже неоднократно были зафиксированы случаи, когда российские ракеты падали, так и не долетев до цели. Так случилось и на этот раз.

Вблизи села Церабличи, что в Беларуси (в 55 километрах от украинской границы), упала одна из таких ракет. После ее падения очевидцы слышали взрыв. Впоследствии на месте нашли обломки. Это может быть малогабаритный турбореактивный двигатель, который используют в крылатых ракетах типа "Калибр", или X-55 X-101.

Телеграм-канал "Беларуски Гаюн" отмечает, что это могла быть ракета, которую выпустил один из истребителей, который до этого взлетел с военного аэродрома в Барановичах.

До этого падение российской крылатой или баллистической ракеты зафиксировали вблизи Белгорода. Хотя российская сторона и пыталась обвинить в этом Украину, но воронка показала, что ракета летела со стороны России.

Смотрите видео о падении российской ракеты под Белгородом