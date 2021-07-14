Человек не должен думать о том, где взять деньги, – Садовый о перезагрузке образования во Львове

В 2021 году во Львовсьй МТГ начали большую перезагрузку образования. В частности, с сентября директора школ начнут получать 1 тысячу долларов зарплаты.

По словам мэра Львова Андрея Садового, педагоги должны получать достойную оплату. Ведь люди, которые отвечают за образование сотен детей, не должны думать о том, где взять деньги.

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Во Львове ищут директоров школ

Садовый рассказал, что в этом году начали большую перезагрузку образования во Львовской городской территориальной общине.

Вы уже слышали, что с сентября директора школ будут получать тысячу долларов заработной платы. Человек, который отвечает за образование сотен детей, должен получать достойную компенсацию и не думать о том, где взять деньги для обеспечения себя и своей семьи,

– отметил городской голова.

Однако, по словам мэра, не менее важными является и профессионализм руководителя образовательного учреждения.

"Качественный подбор кадров – сверхсложная задача, поэтому мы уже начали объявлять конкурсы на директоров для наших школ", – добавил Садовый.

Сейчас во Львовской МТГ есть 9 вакансий. Однако до конца года объявят еще 35.