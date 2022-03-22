Ухудшение ситуации может привести к распространению инфекционных заболеваний. А также – к эпидемиологической катастрофе.

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Поэтому, чтобы предотвратить это, Михаил Радуцкий обратился в Красный Крест. Он пояснил, что в Мариуполе, Харькове, Херсоне, Чернигове, Сумах люди вынуждены прятаться в подвалах, чтобы сохранить жизнь, и пить непригодную воду.

Поэтому Украине необходимы:

реагенты для очистки, обеззараживания, дезактивации и дегазации воды;

средства для личного применения и санитарной обработки помещений.

"Мы также будем благодарны за консультацию со стороны военных эпидемиологов и инфекционистов, у которых есть опыт работы в зонах боевых действий", – добавил Радуцкий.

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