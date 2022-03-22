Ухудшение ситуации может привести к распространению инфекционных заболеваний. А также – к эпидемиологической катастрофе.
Обратите внимание Работают перегружены на 300% и не жалуются, – Радуцкий поблагодарил врачей
Поэтому, чтобы предотвратить это, Михаил Радуцкий обратился в Красный Крест. Он пояснил, что в Мариуполе, Харькове, Херсоне, Чернигове, Сумах люди вынуждены прятаться в подвалах, чтобы сохранить жизнь, и пить непригодную воду.
Поэтому Украине необходимы:
- реагенты для очистки, обеззараживания, дезактивации и дегазации воды;
- средства для личного применения и санитарной обработки помещений.
"Мы также будем благодарны за консультацию со стороны военных эпидемиологов и инфекционистов, у которых есть опыт работы в зонах боевых действий", – добавил Радуцкий.
Важно – Оккупанты воруют украинскую воду: смотрите видео