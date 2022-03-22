Погіршення ситуації може призвести до розповсюдження інфекційних захворювань. А також – до епідеміологічної катастрофи.

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Тому, аби запобігти цьому, Михайло Радуцький звернувся до Червоного Хреста. Він пояснив, що у Маріуполі, Харкові, Херсоні, Чернігові, Сумах люди змушені ховатися у підвалах, аби зберегти життя, та пити непридатну воду.

Тому Україна потребує:

реагентів для чищення, знезараження, дезактивації та дегазації води;

засобів для особистого застосування й санітарної обробки приміщень.

"Ми також будемо вдячні за консультацію зі сторони воєнних епідеміологів та інфекціоністів, які мають досвід роботи в зонах бойових дій", – додав Радуцький.

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