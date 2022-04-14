Волонтеры привозят необходимые гуманитарные грузы в Бородянку и Бучу, тогда как в окрестных селах людям также нужна помощь. Об этом рассказал Артур Палатный, отчитываясь о поездке волонтеров "Украинской команды" в Киевскую область.

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"Доставили гуманитарный груз от неутомимых волонтеров штаба "Украинская команда" из Винницы и Хмельницкого Геннадия Ткачука, Александра Буханевича и благотворительного Фонда Людмилы Станиславенко в освобожденные населенные пункты Киевской области. Буча и Бородянка сейчас находятся в центре внимания мира и волонтеров. Но в окрестностях этих центров продолжают жить люди. В маленьких селах в 5-10 километрах от этих городков люди пострадали не меньше. Но чаще помощь везут именно в города", – сообщил Палатный.

Руководитель волонтерского штаба "Украинская команда УДАР" призвал волонтеров отдавать часть помощи в небольших селах по дороге в Бородянку и Бучу.

"Поэтому наши ребята Орест Криштафович, Георгий Тараскив и Александр Боришкевич объехали окрестные села, просто останавливались и спрашивали людей, нужна ли им помощь. Почти все отвечали утвердительно. Через несколько дней планируем следующую поездку. Понимаю, что каждый помогает так, как считает нужным. Но мой совет – не ездите только в Бучу или Бородянку. Останавливайтесь по дороге, разговаривайте с людьми. Опытный волонтер всегда увидит по глазам, есть ли реальная потребность. Вместе победим", – подытожил Палатный.