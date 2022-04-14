Волонтери привозять необхідну гуманітарні вантажі до Бородянки і Бучі, тоді як у навколишніх селах людям також потрібна допомога. Про це розповів Артур Палатний, звітуючи про поїздку волонтерів "Української команди" до Київської області.

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"Доставили гуманітарний вантаж від невтомних волонтерів штабу «Українська команда» з Вінниці та Хмельницького Геннадія Ткачука, Олександра Буханевича та благодійного Фонд Людмили Станіславенко у звільнені населені пункти Київської області. Буча і Бородянка зараз у центрі уваги світу і волонтерів. Але на околицях цих центрів продовжують жити люди. У маленьких селах за 5 – 10 кілометрів від цих містечок люди постраждали не менше. Але найчастіше допомогу везуть саме у міста", - повідомив Палатний.

Керівник волонтерського штабу "Українська команда УДАР" закликав волонтерів віддавати частину допомоги у невеликих селах по дорозі до Бородянки і Бучі.

"Тому наші хлопці Орест Криштафович, Георгій Тарасків та Олександр Боришкевич об’їхали навколишні села, просто зупинялися і питали людей, чи потрібна їм допомога. Майже всі відповідали ствердно. За кілька днів плануємо наступну поїздку. Розумію, що кожен допомагає так, як вважає за потрібне. Але моя порада - не їдьте лише у Бучу чи Бородянку. Зупиняйтесь по дорозі, говоріть з людьми. Досвідчений волонтер завжди побачить по очах, чи є реальна потреба. Разом переможемо", - підсумував Палатний