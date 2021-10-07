Чрезвычайный уровень пожарной опасности будет сохраняться в Украине в течение 7 – 9 октября.
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Спасатели отметили, что чрезвычайный уровень пожарной опасности будет преобладать:
- в южных регионах,
- в Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Черновицкой,
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Донецкой областях.
В ГСЧС также напомнили правила поведения во время чрезвычайного уровня пожарной опасности. Следовательно, запрещается:
- заезжать автомобилем в лес;
- разводить открытый огонь в лесах и на полях;
- оставлять окурки, спички, промасленное тряпье на сухой травянистой подстилке;
- выжигать мусор, стерню и послеуборочные остатки на полях.
Где будет сохраняться чрезвычайный уровень пожарной опасности / Фото Укргидрометцентра
Украину накроют заморозки
Ночью 7 октября территорию Украины накроют заморозки. Они обойдут только Закарпатье и Юг. Температура воздуха будет достигать 0..+5 градусов. В ГСЧС предупредили о первом уровне опасности, то есть желтом.
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Какой будет погода 7 октября
Погода в Украине в четверг, 7 октября, будет прохладной и ветреной. Температура воздуха ночью опустится до +1...+7 градусов, кое-где будут заморозки. В большинстве западных и юго-восточных областей порывы ветра прогнозируют до 15 – 20 метров в секунду.