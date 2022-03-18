Не факт, что Россия решится воевать со всем миром, – российский правозащитник Фейгин

Страны Запада продолжают опасаться российского ядерного оружия, которым Кремль по сути шантажирует цивилизованные государства. Однако не факт, что Россия все же решится воевать со всем миром.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, у страны-агрессорки на мировую борьбу ничего больше нет, кроме воли.

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Фейгин: если вопрос станет ребром, то Москва уступит

По мнению Фейгина, коллективный и консолидированный Запад может попытаться "выйти" из шантажа России. Мол, они вполне могут пойти на риски, однако их может и не быть.

Вообще не факт, что Россия решится воевать со всем миром,

– добавил он.

Российский правозащитник отметил, что трудно представить, во что превратится Россия, если она все же начнет наносить удары даже не ядерным оружием, а ракетными, авиационными или другими средствами по Польше, Словакии или других странах.

Думаю, что Москва взяла этот тон (ядерный шантаж – 24 канал), видя, что он работает. Они постоянно угрожают. Если вопрос станет ребром, то я убежден, что Москва уступит. Что она может сделать? Воевать со всем миром? Марк Фейгин Российский правозащитник

Фейгин высказался о конечном результате угроз России: смотрите видео (начало темы с 13:10)​