Это на практике доказали ряд компаний, которые в период пандемии стали настоящими спасителями для украинцев.

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Компании жертвуют заработками, тратя средства на то, чтобы обеспечить больницы самым необходимым – аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, средствами личной защиты и медикаментами.

Как COVID-19 объединил украинский бизнес

По данным издания Delo.ua, в целом украинский корпоративный сектор отдал на борьбу с коронавирусом более 2 миллиардов гривен. Суммы колебались от 1 до 350 миллионов, но каждая копейка была и есть на вес золота.

Доставка продуктов пенсионерам

Сотрудничество интернет-супермаркета Rozetka, почтового оператора "Новая почта" и фонда "Жизнелюб" в конце марта 2020 года чрезвычайно помогло пожилым людям. Еще в начале пандемии и введения карантинных ограничений на сайте Rozetka каждый мог оплатить продуктовый набор стоимостью 225 гривен, который городские администрации доставляли пенсионерам.

Ежедневно оплаченные пакеты распределялись между городами, а "Новая почта" формировала посылки и доставляла их в городские социальные службы. Проект запустили за рекордные 72 часа. Только за первые 5 часов работы проекта пользователи приобрели 2 500 наборов, а это – примерно 15 тонн продуктов.



К акции присоединились тысячи украинцев / Фото Rozetka

Передача продуктовых наборов

Корпорация АТБ также решила помочь пенсионерам и малообеспеченным семьям. Так, продуктовые наборы получили люди в 191 городе и поселке Украины. Общая стоимость помощи превысила 100 миллионов гривен. За эти деньги приобрели 572 571 продуктовый набор.

Закупка аппаратов ИВЛ

Когда в медучреждениях был острый дефицит аппаратов ИВЛ, бизнес массово начал их покупать и передавать больницам страны. К этому процессу подключились "Приватбанк", "Киевстар", "Эпицентр", ОККО и другие компании.

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Все это было еще в начале пандемии, в период обостренного чувства страха. Однако сейчас, когда паника прошла, потребность в помощи никуда не исчезла. Как и сам коронавирус. Так, украинские компании продолжают помогать бороться с COVID-19.

"Эпицентр" передал больницам Львова аппараты ИВЛ / Фото "Эпицентра"

Увеличение поставок кислорода

К примеру, в пик эпидемии COVID-19 группа "Метинвест" увеличила поставки кислорода в больницы до 100 тонн в сутки. Как рассказал директор Департамента регионального развития компании Александр Вишняков, в больницах Запорожья, Мариуполя, Авдеевки и Покровска установили кислородные станции.

В 2021 году мы понимали, что нас ждет рост заболеваемости осенью. Мы отказались от балонового газа – это опасно, это дорого, это неэффективно и проинвестировали в инфраструктуру больниц, где установили кислородные станции,

– пояснил Вишняков.

Только в октябре "Метинвест" поставил более 600 тонн кислорода в больницы Киева и еще восьми областей Украины для лечения больных на коронавирус.

Недавние случаи помощи украинским больницам

Сеть магазинов "Эпицентр" предоставила Киевской городской клинической больнице №7 сразу 3 аппарата ИВЛ общей рыночной стоимостью 4,2 миллиона гривен.

предоставила Киевской городской клинической больнице №7 сразу 3 аппарата ИВЛ общей рыночной стоимостью 4,2 миллиона гривен. Украинская промышленная компания "Интерпайп" и благотворительный фонд "Возрождение региона" передали в три больницы Днепра гуманитарную помощь на сумму 570 тысяч гривен. Врачи получили медицинские маски, шапочки, изоляционные халаты и защитные очки.

К сожалению, на этом борьба с COVID-19 не заканчивается. Люди, как и бизнес, продолжают адаптироваться к современным "коронавирусным" реалиям. А это значит, что мы можем увидеть еще много благотворительных проектов, организованных украинскими компаниями.