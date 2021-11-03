Це на практиці довели низка компаній, які у період пандемії стали справжніми рятівниками для українців.

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Компанії жертвують заробітками, витрачаючи кошти на те, щоб забезпечити лікарні найнеобхіднішим –апаратами ШВЛ, кисневими концентраторами, засобами особистого захисту та медикаментами.

Як COVID-19 об'єднав український бізнес

За даними видання Delo.ua, загалом український корпоративний сектор віддав на боротьбу з коронавірусом понад 2 мільярди гривень. Суми коливалися від 1 до 350 мільйонів, але кожна копійка була і є на вагу золота.

Доставка продуктів пенсіонерам

Співробітництво інтернет-супермаркету Rozetka, поштового оператора "Нова пошта" та фонду "Життєлюб" наприкінці березня 2020 року надзвичайно допомогла людям похилого віку. Ще на початку пандемії і запровадження карантинних обмежень на сайті Rozetka кожен міг сплатити продуктовий набір вартістю 225 гривень, який міські адміністрації доставляли пенсіонерам.

Щодня оплачені пакети розподілялися між містами, а "Нова пошта" формувала посилки та доставляла їх до міських соціальних служб. Проєкт запустили за рекордні 72 години. Лише за перші 5 годин роботи проєкту користувачі придбали 2 500 наборів, а це – приблизно 15 тонн продуктів.



До акції долучилися тисячі українців / Фото Rozetka

Передача продуктових наборів

Корпорація АТБ також вирішила допомогти пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям. Так, продуктові набори отримали люди у 191 місті та селищі України. Загальна вартість допомоги перевищила 100 мільйонів гривень. За ці гроші придбали 572 571 продуктовий набір.

Закупівля апаратів ШВЛ

Коли у медзакладах був гострий дефіцит апаратів ШВЛ, бізнес масово почав їх купувати та передавати лікарням країни. До цього процесу підключилися "Приватбанк", "Київстар", "Епіцентр", ОККО та інші компанії.

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Усе це було ще на початку пандемії, у період загостреного відчуття страху. Однак зараз, коли паніка минула, потреба у допомозі нікуди не зникла. Як і сам коронавірус. Тож, українські компанії продовжують допомагати боротися з COVID-19.



"Епіцентр" передав лікарням Львова апарати ШВЛ / Фото "Епіцентру"

Збільшення поставок кисню

До прикладу, у пік епідемії COVID-19 група "Метінвест" збільшила постачання кисню до лікарень до 100 тонн на добу. Як розповів директор Департаменту регіонального розвитку компанії Олександр Вишняков, у лікарнях Запоріжжя, Маріуполя, Авдіївки та Покровська встановили кисневі станції.

У 2021 році ми розуміли, що на нас чекає зростання захворюваності восени. Ми відмовилися від балонового газу – це небезпечно, це дорого, це неефективно та проінвестували в інфраструктуру лікарень, де встановили кисневі станції,

– пояснив Вишняков.

Лише у жовтні "Метінвест" поставив понад 600 тонн кисню до лікарень Києва та ще восьми областей України для лікування хворих на коронавірус.

Нещодавні випадки допомоги українським лікарням

Мережа магазинів "Епіцентр" надала Київській міській клінічній лікарні №7 одразу 3 апарати ШВЛ загальною ринковою вартістю 4,2 мільйона гривень.

надала Київській міській клінічній лікарні №7 одразу 3 апарати ШВЛ загальною ринковою вартістю 4,2 мільйона гривень. Українська промислова компанія "Інтерпайп" та благодійний фонд "Відродження регіону" передали до трьох лікарень Дніпра гуманітарну допомогу на суму 570 тисяч гривень. Лікарі отримали медичні маски, шапочки, ізоляційні халати та захисні окуляри.

На жаль, на цьому боротьба з COVID-19 не закінчується. Люди, як і бізнес, продовжує адаптовуватися до сучасних "коронавірусних" реалій. А це означає, що ми можемо побачити ще багато благодійних проєктів, організованих українськими компаніями.