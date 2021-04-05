Спикер парламента Дмитрий Разумков высказался относительно вероятного введения в Украине комендантского часа. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы это произошло.

Ведь, по словам парламентария, с таким ограничением не все так просто. Об этом Разумков заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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Он объяснил, что для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Чтобы это произошло, нужен соответствующий указ президента.

После этого заседания Рады, это довольно непростой процесс. Очень бы не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такое мероприятие,

– отметил Разумков.

Накануне министр Кабинета министров Олег Немчинов подчеркнул, что введение комендантского часа, как и всеукраинских ограничений, власти пока не рассматривают.

В то же время глава Минздрава Максим Степанов также заверил, что такой вопрос пока не обсуждается. Более того, заметил он, это не обсуждали и никогда раньше.

Справка. По состоянию на 5 апреля в Украине подтвердили 1 755 888 случаев COVID-19. От осложнений умерли 34 587 человек. Выздоровели 1 352 139 пациентов.

Разумков о чрезвычайном положении

Ранее глава Рады допустил, что в Украине могут ввести режим чрезвычайного положения из-за ситуации с COVID-19. Однако такое предложение должно поступить от Кабмина.

Уже после этого, в соответствии с правовой процедурой, его рассматривает президент Украины и после этого подписывает указ о его введении. Далее – за этот документ голосует парламент.