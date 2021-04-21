Не хотел никого обидеть, – Гетманцев извинился перед Кошкиной за "определенное слово"
В сети вспыхнул скандал между шеф-редактором издания LB.ua Соней Кошкиной и народным депутатом Даниилом Гетманцевым. "Слуга народа" извинился перед журналисткой, в частности за использование "определенного слова".
Источник:телеграм Даниила Гетманцева
Нардеп отметил, что приложит максимум усилий для того, чтобы соблюдение высоких стандартов дискуссии стало нормой общения и в политике, и в политической журналистике.
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Гетманцев извинился перед Кошкиной
Хочу извиниться перед Соней Кошкиной и читателями за употребление определенного слова в одном из своих постов, в ответ на критику Соней действий коллег. Точно не хотел никого обидеть,
– написал Гетманцев.
"Слуга народа" добавил, что соглашается, что чиновники не должны употреблять определенные слова, в частности в общении с женщинами.
Что известно о скандальном споре Гетманцева и Кошкиной
- Соня Кошкина раскритиковала нардепов от "Слуги народа", которые на прошлой неделе "отличились" – Николая Тищенко и Евгения Шевченко.
- В частности, относительно Тищенко она заявила: "Что бы он ни сделал, ничего ему не будет. Даже если он завтра посреди сессионного зала снимет штаны и демонстративно наложит кучу, все ему простят. Спишут на его "специфичность".
- Однако Гетманцева больше всего возмутили слова о Шевченко. Журналистка написала: хорошо, что он "хотя бы не сделал минет Путину".
- В ответ нардеп заявил, что Кошкина занимается морализаторством в отношении "Слуг народа" и не знает, как пишется "слово минет".
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