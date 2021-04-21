Не хотів нікого образити, – Гетманцев вибачився перед Кошкіною за "певне слово"
У мережі спалахнув скандал між шеф-редакторкою видання LB.ua Сонею Кошкіною та народним депутатом Данилом Гетманцевим. "Слуга народу" вибачився перед журналісткою, зокрема за використання "певного слова".
Джерело:телеграм Данила Гетманцева
Нардеп зазначив, що докладе максимум зусиль для того, щоб дотримання високих стандартів дискусії стало нормою спілкування і в політиці, і в політичній журналістиці.
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Гетманцев вибачився перед Кошкіною
Хочу вибачитися перед Сонею Кошкіною і читачами за вживання певного слова в одному зі своїх постів, у відповідь на критику Сонею дій колег. Точно не хотів нікого образити,
– написав Гетманцев.
"Слуга народу" додав, що погоджується, що чиновники не повинні вживати певні слова, зокрема у спілкуванні зі жінками.
Що відомо про скандальну суперечку Гетманцева та Кошкіної
- Соня Кошкіна розкритикувала нардепів від "Слуги народу", які минулого тижня "відзначилися" – Миколу Тищенка і Євгена Шевченка.
- Зокрема, щодо Тищенка вона заявила: "Що б він не зробив, нічого йому не буде. Навіть якщо він завтра посеред сесійної зали зніме штани і демонстративно накладе купу, все йому пробачать. Спишуть на його "специфічність".
- Однак Гетманцева найбільше обурили слова про Шевченка. Журналістка написала: добре, що він "хоча б не зробив мінет Путіну".
- У відповідь нардеп заявив, що Кошкіна займається моралізаторством щодо "Слуг народу" та не знає, як пишеться "слово мінет".
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