У мережі спалахнув скандал між шеф-редакторкою видання LB.ua Сонею Кошкіною та народним депутатом Данилом Гетманцевим. "Слуга народу" вибачився перед журналісткою, зокрема за використання "певного слова".

Нардеп зазначив, що докладе максимум зусиль для того, щоб дотримання високих стандартів дискусії стало нормою спілкування і в політиці, і в політичній журналістиці.

До теми "Відомий знавець мінетів": у телеграмі поскандалили "слуга" Гетманцев і журналістка Кошкіна

Гетманцев вибачився перед Кошкіною

Хочу вибачитися перед Сонею Кошкіною і читачами за вживання певного слова в одному зі своїх постів, у відповідь на критику Сонею дій колег. Точно не хотів нікого образити,

– написав Гетманцев.

"Слуга народу" додав, що погоджується, що чиновники не повинні вживати певні слова, зокрема у спілкуванні зі жінками.

Що відомо про скандальну суперечку Гетманцева та Кошкіної

Соня Кошкіна розкритикувала нардепів від "Слуги народу" , які минулого тижня "відзначилися" – Миколу Тищенка і Євгена Шевченка.

, які минулого тижня "відзначилися" – Миколу Тищенка і Євгена Шевченка. Зокрема, щодо Тищенка вона заявила: "Що б він не зробив, нічого йому не буде. Навіть якщо він завтра посеред сесійної зали зніме штани і демонстративно накладе купу, все йому пробачать. Спишуть на його "специфічність".

Однак Гетманцева найбільше обурили слова про Шевченка. Журналістка написала: добре, що він "хоча б не зробив мінет Путіну".

Журналістка написала: добре, що він "хоча б не зробив мінет Путіну". У відповідь нардеп заявив, що Кошкіна займається моралізаторством щодо "Слуг народу" та не знає, як пишеться "слово мінет".

Довідка. Тищенко оскандалився, влаштувавши в локдаун вечірку з нагоди дня народження дружини. А Шевченко знову поїхав у Білорусь, де зустрівся зі самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком.