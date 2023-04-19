Об этом диктатор заявил на совещании с российским правительством. Заявления Путина цитируют российские СМИ, сообщает 24 Канал.
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Что там снова наговорил диктатор
Путин заявил, что "уехал" на временно оккупированные территории Херсонской и Луганской областей, чтобы встретиться с оккупантами и не отвлекать их с места дислокации надолго, потому что "обстановка требует быть на месте".
Вы точно знаете, что буквально день назад я побывал и в Херсонской области, и в Луганской. Там много вопросов, не буду к ним возвращаться. Целью поездки была встреча с военными, которых я не хотел отрывать надолго и на большие расстояния от дислокации подразделений, которыми они командуют. Обстановка требует того, чтобы они были на месте,
– заявил Путин.
А еще диктатор заявил, что во время своей так называемой поездки на временно оккупированные территории обнаружил "проблемы с доставкой грузов" из-за очередей на КПП, в частности, на границе Луганской и Ростовской областей.
"Визит" Путина на оккупированные территории
- Российский диктатор Путин якобы приехал на оккупированные территории Херсонской и Луганской областей. Там подчеркивают, что он прилетел туда 17 апреля. Однако на одном из видео диктатор сказал, что скоро будет Пасха. Согласно этому визиту Путина мог быть до 16 апреля. Но там начали неуклюже оправдываться, что люди пристают к его словам.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что на публикующих пропагандисты кадрах – двойник Путина, потому что встретиться с настоящим "бункерным" не так просто. То есть, для этого нужно от 10 до 14 дней провести на карантине. Даже если это условие не выполняется, то держат людей от Путина на расстоянии не менее 18 метров или одного кремлевского стола.