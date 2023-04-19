Про це диктатор заявив на нараді з російським урядом. Заяви Путіна цитують російські ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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Що там знову наговорив диктатор

Путін заявив, що "поїхав" на тимчасово окуповані території Херсонської й Луганської областей, щоб зустрітися з окупантами і не відволікати їх із місця дислокації надовго, бо "обстановка вимагає бути на місці".

Ви напевно знаєте, що буквально день тому я побував і в Херсонській області, і в Луганській. Там багато питань, не буду до них повертатися. Метою поїздки була зустріч із військовими, яких я не хотів відривати надовго і на великі відстані від дислокації тих підрозділів, якими вони командують. Обстановка вимагає того, щоб вони були на місці,

– заявив Путін.

А ще диктатор заявив, що під час своєї так званої поїздки на тимчасово окуповані території виявив "проблеми з доставкою вантажів" через черги на КПП, зокрема на межі Луганської і Ростовської областей.

"Візит" Путіна на окуповані території