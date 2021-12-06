О протесте беженцев на белорусской границе в сети сообщил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин.

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Протесты мигрантов на границе

На складах, которые белорусские службы используют для убежища иностранцев, мигранты организовали акцию протеста,

– написал Жарин.

По его словам, люди не хотят возвращаться в свои страны, а хотят дождаться возможности прорваться в Евросоюз.

Представитель министра-координатора спецслужб уточнил, что в акции также приняли участие дети. Протестующие кричали: "Мы не хотим ехать домой, мы хотим ехать в Европу".

Напомним, Жарин ранее заявил, что все больше мигрантов из Беларуси, которые хотели попасть на территорию ЕС, возвращаются на родину.

Справка. В Беларуси около 850 мигрантов переместились из границы в логистический центр. Еще 200 человек остались в лагере в лесу.

Протест беженцев на белорусской границе: смотрите видео

Миграционный кризис и санкции против Беларуси: что известно

Ситуация на белорусско-польской границе обострилась в начале ноября. Тогда несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока попытались прорвать границу.

Мигранты обустроили лагерь у границы. Регулярно они предпринимают попытки пересечь границу между странами.

Из-за миграционного кризиса, вызванного режимом Александра Лукашенко, послы Евросоюза согласовали введение против Беларуси санкций. Впоследствии ограничения ввели и США и Великобритания.

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