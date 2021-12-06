Про протест біженців на білоруському кордоні у мережі повідомив прессекретар міністра-координатора польських спецслужб Станіслав Жарин.

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Протести мігрантів на кордоні

На складах, які білоруські служби використовують для притулку іноземців, мігранти організували акцію протесту,

– написав Жарин.

За його словами, люди не хочуть повертатися до своїх країн, а хочуть дочекатися можливості прорватися до Євросоюзу.

Речник міністра-координатора спецслужб уточнив, що в акції також взяли участь діти. Протестувальники кричали: "Ми не хочемо їхати додому, ми хочемо їхати до Європи".

Нагадаємо, Жарин раніше заявив, що щоразу більше мігрантів із Білорусі, які хотіли потрапити на територію ЄС, повертаються на батьківщину.

Довідка. У Білорусі приблизно 850 мігрантів перемістилися з кордону у логістичний центр. Ще 200 людей залишилися у таборі в лісі.

Протест біженців на білоруському кордоні: дивіться відео

Міграційна криза та санкції проти Білорусі: що відомо

Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась на початку листопада. Тоді кілька тисяч біженців з країн Близького Сходу спробували прорвати кордон.

Мігранти облаштували табір біля кордону. Регулярно вони здійснюють спроби перетнути кордон між країнами.

Через міграційну кризу, спричинену режимом Олександра Лукашенка, посли Євросоюзу погодили запровадження проти Білорусі санкцій. Згодом обмеження ввели й США та Велика Британія.

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