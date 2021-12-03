Яркий пример – Польша, которая оказалась под давлением сразу с двух сторон. С одной стороны, давит Лукашенко, продолжая направлять мигрантов к польской границе и устраивая провокации.

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А с другой, давление оказывает Еврокомиссия, которая пока не способна выработать единую позицию ЕС для решения проблемы с мигрантами, а потому призывает Польшу даже пойти на компромисс с беларусским диктатором.

Новые проблемы с мигрантами

Брюссель хочет, чтобы поляки временно упростили процедуру получения убежища для мигрантов, а Польша наоборот настаивает на ее ужесточении и даже полной остановке.

Но похоже, ситуация может сильно изменится. Ведь по другую сторону ЕС от нелегалов начинает страдать уже не Польша, с которой у Брюсселя конфликт, а Франция – одна из главных стран ЕС. Ведь между Францией и Великобританией также вспыхнул собственный миграционный кризис.

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Так накануне, около 30 мигрантов погибли, пытаясь пересечь пролив Ла-Манш, который совместно контролируют Франция и Великобритания. Обе стороны тут же начали обвинять друг друга в этой трагедии.

Париж обвиняет британскую береговую охрану и местные законы. Лондон наоборот критикует французов за недостаточный контроль над нелегалами. И здесь у вас может возникнуть логичный вопрос – откуда и куда едут эти мигранты и почему британцы и французы кивают друг на друга?

Как передвигаются нелегалы

Начнем с того, что пролив Ла-Манш штурмуют всё те же мигранты из Ливана, Сирии и Ирака, которых Лукашенко навез к польской границе. По суше эти мигранты благополучно проникают на территорию Франции. Добираются до берегов Ла-Манша и уже там ищут контрабандистов, которые смогут на лодках переправить их к берегам Великобритании.

Ла-Манш они выбирают потому, что это один из самых коротких маршрутов из Франции в Британию. Но, вся проблема в том, что с недавнего времени, британская береговая охрана выявляет такие лодки с мигрантами и направляет обратно во Францию. Французы этим, конечно же, недовольны.

В чем страны обвиняют друг друга

Но, чем же Британия более привлекательна для мигрантов чем Франция? Дело в том, что в Британии есть то, чего нет во Франции. Ведь Британское законодательство позволяет принимать на работу людей без документов.

Власти Франции буквально обвиняют британцев в такой себе современной форме рабства, намекая на то, что их экономика получает огромные прибыли за счет нелегалов. С другой стороны, зная о таких законах, мигранты из Ближнего Востока и стремятся в Британию. А потому Париж и просит внести изменения в британские законы, чтобы не провоцировать пересекать Ла-Манш.

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Великобритания с этим не согласна, а потому заявляет, что мигранты из Франции – это проблема Франции. А поэтому Лондон и предлагает решать эту проблему более комплексно на уровне всего ЕС.

Вот с таким письмом британский премьер-министр Борис Джонсон обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону. Причем опубликовал его в твиттере.

Попытки решить вопрос

Джонсон предлагает ужесточить миграционную политику как в своей стране, так и на уровне всего ЕС. В свою очередь это разрушит подпольную сеть контрабандистов, которая занимается нелегальной перевозкой людей именно во Франции.

Ну, а пока Брюссель будет заниматься решением проблемы на уровне ЕС, что может занять месяцы, Джонсон предложил Макрону подписать собственный договор, позволяющий здесь и сейчас решать проблему с мигрантами на Ла-Манше.

Такой подход может действительно сработать, и не только в Ла-Манше, но и на Польской границе. Ведь если мигранты будут знать, что по прибытию в ЕС их просто депортируют обратно к себе в страну, то и использовать так же опасные методы не будут.

Ведь что в Ла-Манше, что на польской границе нелегалы погибают не из-за жестокости принимающей стороны. Они становятся заложниками контрабандистов, которые используют такие опасные маршруты либо для заработка, либо как в случае с Польшей, для политического давления.