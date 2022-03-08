Однако, выходит так, что не дают и небо закрыть или не могут, и не могут или не хотят дать авиацию. Об этом заявила вице-премьер и в то же время глава МинВОТ Ирина Верещук во время общения с иностранными журналистами, сообщает 24 канал.

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Больше не хотят, чем хотят

По словам Верещук, об этом свидетельствует недавняя ситуация. А именно заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о разрешении странам НАТО предоставить авиационную технику Украине. Правда, после таких слов Польша не сделала ни одного шага в сторону Украины.

Итак, получается, что это неправда. Если бы США дали бы такое разрешение, Польша бы, конечно, поделилась с нами своими самолетами. И не только Польша,

– подчеркивает министр.

В то же время она добавляет, что заявления со стороны таких должностных лиц, как Блинкен, создают определенную надежду для украинского народа.

"А бесполезность таких слов убивает в украинцах надежду. Убивает надежду на то, что цивилизованный мир – рядом с нами, – заметила Верещук.

Министр подчеркивает, что от таких действий становится бесцветной справедливая критика против России, санкции и даже то, что мировое сообщество объединилось в международную группу поддержки.

"В итоге может исчезнуть и надежда у человечества. Надежда на то, что есть светлые силы, которые готовы приобщиться, подставить плечо и не готовы терпеть издевательства и унижения со стороны Путина, когда он это делает на целый мир", – подытожила она.

Важно Польша готова немедленно передать все свои самолеты МиГ-29 в распоряжение США, – МИД Польши

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