Именно поэтому власти Украины просят НАТО ввести бесполетную зону над нашим государством. Однако Альянс отказывается это делать, потому что не хочет участвовать в войне.

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С просьбой к НАТО обращается не только высшее руководство государства, но и органы местного самоуправления, обычные украинцы и диаспора. Ведь от ракетных обстрелов в нашей стране каждый день гибнут невинные люди. Рашисты не могут дать отпор нашим военным, поэтому нападают на мирное население.

В сети создали видеоролик с жуткими последствиями бомбардировок. На кадрах видны разрушенные жилые дома, улицы и исторические центры. Так украинцы показывают НАТО, что времени на промедление нет.

Смотрите видео с последствиями обстрелов украинских городов:

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