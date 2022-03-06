Саме тому влада України просить НАТО запровадити безпольотну зону над нашою державою. Однак Альянс відмовляється це робити, адже не хоче брати участь у війні.

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З проханням до НАТО звертається не тільки вище керівництво держави, а й органи місцевого самоврядування, звичайні українці та діаспора. Адже від ракетних обстрілів у нашій країні щодня гинуть невинні люди. Рашисти не можуть дати відсіч нашим військовим, тому нападають на мирне населення.

У мережі створили відеоролик з моторошними наслідками бомбардувань. На кадрах видно зруйновані вщент житлові будинки, вулиці та історичні центри. Так українці показують НАТО, що часу на зволікання немає.

Дивіться відео з наслідками обстрілів українських міст:

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