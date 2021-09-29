Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, блокировка Russia Today была решением YouTube.

Важно Угрожают миллионными штрафами, – в Кремле возмущены из-за удаления ютуб-каналов пропагандистов

По его словам, федеральное правительство Германии не имеет к этому никакого отношения, а те, кто утверждают обратное, "являются сторонниками теории заговора". Он также подчеркнул, что свобода прессы в Германии является большим благом для федерального правительства, поэтому для "контратак" нет никаких причин, добавил Зайберт.

Интересно, что министр культуры Александр Ткаченко сказал, что руководительница Russia Today лишь делает вид, что не знает, почему именно YouTube заблокировал кремлевские рупоры, хотя причина им известна. Также Ткаченко обратил внимание на то, что блокирование произошло после выборов в Германии.

Может речь идти об очередном вмешательстве Кремля в зарубежный избирательный процесс. Теперь российская власть требует запретить на своей территории вещание всех общеизвестных немецких каналов, которые известны в мире своей беспристрастностью. Конечно, назвав их иноагентами,

– пояснил министр.

Как это комментирует YouTube

Позицию компании озвучили представители Google (владеет YouTube). Там пояснили, что канал удалили за то, что он нарушает правила видеохостинга по размещению информации о COVID-19.

Роскомнадзор вскоре после блокировки канала пригрозил Google штрафом в размере 1 миллиона рублей, если ограничения не будут отменены. МИД России также призвал принять ответные меры против YouTube.

Интересно! Главный редактор пропагандистского канала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что канал RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ.