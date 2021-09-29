В МИД России назвали решение компании YouTube "актом беспрецедентной информационной агрессии". Дипломаты убеждены, что на такой шаг пошли при поддержке немецких властей и СМИ.

Ранее YouTube удалил канал российской пропаганды в Германии

Немецкие СМИ якобы "вмешиваются" во внутренние дела России

В министерстве жалуются, что, мол, у ютуб-канала была "700-тысячная немецкая аудитория". Россияне пообещали аналогичные шаги и в отношении немецких СМИ в России, которые, говорят в МИДе, еще и к тому же "вмешиваются" во внутренние дела.

Отметим, что 28 сентября YouTube удалил два канала немецкой редакции RT – без возможности восстановления. Объяснили такой шаг распространением ложной информации о коронавирусе.

Симоньян требовала запретить DW на территории России

Глава RT Маргарита Симоньян потребовала запретить на территории России DW и другие СМИ Германии.

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Обратите внимание! Роскомнадзор пригрозил и корпорации Google. Если та не снимет ограничения, то Россия оштрафует ее – на миллион рублей.