У МЗС Росії назвали рішення компанії YouTube "актом безпрецедентної інформаційної агресії". Дипломати переконані, що на такий крок пішли за підтримки німецької влади та ЗМІ.

Раніше YouTube видалив канал російської пропаганди в Німеччині

Німецькі ЗМІ, мовляв, "втручаються" у внутрішні справи Росії

У міністерстві скаржаться, що, мовляв, у ютуб-каналу була "700-тисячна німецькомовна аудиторія". Росіяни пообіцяли аналогічні кроки і щодо німецьких ЗМІ в Росії, які, кажуть в МЗС, ще й до того "втручаються" у внутрішні справи.

Зазначимо, що 28 вересня YouTube видалив два канали німецької редакції RT – без можливості відновлення. Пояснили такий крок поширенням неправдивої інформації про коронавірус.

Симоньян вимагала заборонити DW на території Росії

Очільниця RT Маргарита Симоньян вимагала заборонити на території Росії DW та інші ЗМІ Німеччини.

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Зверніть увагу! Роскомнагляд пригрозив і корпорації Google. Якщо та не зніме обмеження, то Росія оштрафує її – на мільйон рублів.