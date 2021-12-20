Об этом глава Православной церкви Украины рассказал в интервью. Епифаний напомнил, что Украина живет в состоянии войны.

Актуально Мы не отвергаем никого, – Епифаний отреагировал на молитву Папы за ЛГБТ-сообщество

Российская церковь хочет открыть еще и религиозный фронт

Поэтому мы не имеем права открывать еще один внутренний религиозный фронт. Мы видим попытки со стороны российской церкви это делать. Потому что когда община определяется с переходом, то мы видим, искусственно создается картинка,

– сказал Епифаний.

Пытаются показать, будто в Украине нет свободы вероисповедания

Митрополит рассказал, что намеренно привозят людей, которые устраивают столкновения и провокации. Цель этого проста – показать якобы в Украине нет свободы вероисповедания, однако это не так.

Сейчас мы не имеем права открывать еще один внутренний фронт. Мы имеем внешний фронт борьбы с агрессором – с Россией, мы имеем внутренний фронт борьбы с этой опасной болезнью. И мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт,

– объяснил глава ПЦУ.

Епифаний уверен, что придет время, когда духовное заблуждение спадет и все объединятся вокруг Киева. Речь идет о православных украинцах в единой Православной Церкви, которые будут служить Богу и исключительно украинскому народу.

Читайте также ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря в течение 10 лет, – Епифаний

Епифаний об агрессии со стороны России: коротко