Об этом глава Православной церкви Украины рассказал в интервью. Епифаний напомнил, что Украина живет в состоянии войны.
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Российская церковь хочет открыть еще и религиозный фронт
Поэтому мы не имеем права открывать еще один внутренний религиозный фронт. Мы видим попытки со стороны российской церкви это делать. Потому что когда община определяется с переходом, то мы видим, искусственно создается картинка,
– сказал Епифаний.
Пытаются показать, будто в Украине нет свободы вероисповедания
Митрополит рассказал, что намеренно привозят людей, которые устраивают столкновения и провокации. Цель этого проста – показать якобы в Украине нет свободы вероисповедания, однако это не так.
Сейчас мы не имеем права открывать еще один внутренний фронт. Мы имеем внешний фронт борьбы с агрессором – с Россией, мы имеем внутренний фронт борьбы с этой опасной болезнью. И мы как церковь не имеем права открывать еще один религиозный фронт,
– объяснил глава ПЦУ.
Епифаний уверен, что придет время, когда духовное заблуждение спадет и все объединятся вокруг Киева. Речь идет о православных украинцах в единой Православной Церкви, которые будут служить Богу и исключительно украинскому народу.
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Епифаний об агрессии со стороны России: коротко
- Митрополит подчеркнул, что Кремль бередит вопрос самоидентичности украинцев.
- Без Киева Москва не видит восстановленной так называемой "российской империи зла", считает Епифаний.
- Предстоятель ПЦУ уверен, что Украина полностью восстановит свою территориальную целостность.
- Больше всего цепляет Москву то, что Киев имеет поддержку Евросоюза и США.