Про це голова Православної церкви України розповів у інтерв'ю. Епіфаній нагадав, що Україна живе у стані війни.

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Російська церква хоче відкрити ще й релігійний фронт

Тому ми не маємо права відкривати ще один внутрішній релігійний фронт. Ми бачимо намагання з боку російської церкви це робити. Бо коли громада визначається з переходом, то ми бачимо штучно створюється картинка,

– сказав Епіфаній.

Намагаються показати, що в Україні немає свободи віросповідання

Митрополит розповів, що навмисно привозять людей, які влаштовують сутички та провокації. Мета цього проста – показати начебто в Україні немає свободи віросповідання, проте це не так.

Зараз ми не маємо права відкривати ще один внутрішній фронт. Ми маємо зовнішній фронт боротьби з агресором – з Росією, ми маємо внутрішній фронт боротьби з цією небезпечною хворобою. І ми як церква не маємо права відкривати ще один релігійний фронт,

– пояснив глава ПЦУ.

Епіфаній впевнений, що прийде час, коли духовна омана спаде і всі об'єднаються навколо Києва. Мовиться про православних українців в єдиній Православній церкві, які служитимуть Богу і виключно українському народу.

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