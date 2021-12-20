Епіфаній зазначив, що українці борються за свою самоідентичність та за те, щоб зберегти дар свободи і незалежності.

До речі ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня протягом 10 років, – Епіфаній

Митрополит підкреслив, що цього року українці святкували 30 років відновлення нашої державної незалежності. Він впевнений, що ми відновимо повністю територіальну цілісність, попри на погрози та брязкання зброї на кордонах.

Москву дратує підтримка України

Епіфаній додав, що Україна має підтримку з боку європейських країн та США. Це дратує Росію.

Це їх дратує. Бо без України вони не бачать свого майбутнього. Вони не бачать відновленої так званої "російської імперії зла",

– сказав митрополит.

Він додав, якщо ми нас підтримує весь цивілізований світ, то ми отримаємо перемогу.

Епіфаній назвав Росію "дочкою України"