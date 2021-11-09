Олег Приходько уже 3 месяца находится в тюрьме №2 во Владимирской области России, где отбывает незаконное наказание. Об этом рассказала уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека.

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Приходько в тюрьме не лечат и не дают писем от родных

Людмила Денисова вспомнила, что Россия продолжает нарушать права незаконно заключенного крымчанина Олега Приходько. В частности речь идет о медицинской помощи и связи с внешним миром.

Украинский политзаключенный, который уже 3 месяца отбывает незаконное наказание в тюрьме №2 во Владимирской области, ни разу не получил медицинской помощи и необходимые лекарства, которые присылают ему родственники,

– рассказала Денисова.

Они пояснила, что Приходько имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы, а также глубокое стойкое двустороннее нарушение слуха и зрения. Несмотря на это, руководство тюрьмы не обеспечивает право на получение надлежащей медицинской помощи, а также:

более 3 месяцев удерживает мужчину в одиничной камере;

заставляет проводить весь день на ногах , поскольку лежать ему позволяют только во время отбоя;

, поскольку лежать ему позволяют только во время отбоя; нарушает право на связь с внешним миром – мужчина не получил ни одного письма от родных, а его корреспонденция тоже не попадает к родственникам, хотя он им пишет ежедневно;

его лишили личных вещей, где были номера телефонов родных и близких, поэтому он может написать заявление на звонок.

Именно поэтому Людмила Денисова призвала уполномоченную по правам человека в России Татьяну Москалькову содействовать оказанию необходимой медицинской помощи и обеспечить право на связь с внешним миром.

Кроме того, она призвала международное сообщество объединить усилия и усилить давление на страну-агрессора, чтобы как можно скорее вернуть домой всех пленников Кремля и прекратить преследование жителей Крыма.

Обратите внимание! В октябре 2020 года говорил, что перережет себе вены и требовал, чтобы ему передали лекарство, которое отправила его дочь.

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