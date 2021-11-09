Олег Приходько вже 3 місяці перебуває в тюрмі №2 у Володимирській області Росії, де відбуває незаконне покарання. Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини.
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Приходько у тюрмі не лікують та не дають листів від рідних
Людмила Денісова пригадала, що Росія продовжує порушувати права незаконно ув'язненого кримчанина Олега Приходька. Зокрема мовиться про медичну допомогу та зв'язок з зовнішнім світом.
Український політв'язень, який вже 3 місяці відбуває незаконне покарання у тюрмі №2 у Володимирській області, жодного разу не отримав медичної допомоги та необхідні ліки, що надсилають йому родичі,
– розповіла Денісова.
Вони пояснила, що Приходько має хронічні захворювання шлунково-кишкового тракту, сечостатевої системи, а також глибоке стійке двостороннє порушення слуху та зору. Попри це, керівництво тюрми не забезпечує право на отримання належної медичної допомоги, а також:
- понад 3 місяці утримує чоловіка в одиничній камері;
- змушує проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють тільки під час відбою;
- порушує право на зв'язок із зовнішнім світом – чоловік не отримав жодного листа від рідних, а його кореспонденція теж не потрапляє до родичів, хоча він їм пише щодня;
- його позбавили особистих речей, де були номери телефонів рідних й близьких, тому він може написати заяву на дзвінок.
Саме тому Людмила Денісова закликала Уповноважену з прав людини в Росії Тетяну Москалькову сприяти наданню необхідної медичної допомоги та забезпечити право на зв'язок із зовнішнім світом.
Окрім того, вона закликала міжнародну спільноту об'єднати зусилля та посилити тиск на країну-агресора, щоб якомога швидше повернути додому усіх бранців Кремля та припинити переслідування жителів Криму.
Коротко про ув'язнення Приходька Кремлем
- У проукраїнського активіста Олега Приходька у лютому 2019 року силовики провели обшуки. У нього забрали українську державну символіку, червоно-чорні прапори, портрет Степана Бандери та різну техніку.
- 9 жовтня 2019 року до його будинку увірвалося ФСБ. Приходька з дружиною Любою вивезли у невідомому напрямку.
- Його звинувачують у підготовці теракту в Саках. В гаражі в активіста окупанти начебто знайшли тротилову шашку, нарізні електроди для зварювання тощо.
- Активіст заявляв, що нібито знайдені в його будинку вибухові речовини та інші речі йому підкинули. Від того часу він перебуває за ґратами.
- У березні 2020 року його етапували до Ростова-на-Дону.