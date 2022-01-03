Не было мелких денег: в Черновцах водитель пытался выгнать пассажирку из маршрутки

В Черновцах водитель нахамил и чуть не выгнал из маршрутки местную жительницу, потому что у нее не было мелких денег на проезд. Девушке помогла другая пассажирка.

Сообщила об инциденте сама же потерпевшая Наталья Гунчак, рассказав детали в социальных сетях.

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По словам девушки, она ехала в 11 маршрутке и не имела при себе мелких денег: "В кошельке только сотня. Зашла, извинилась, сказала, что еду много остановок, за это время будет больше людей – будет сдача".

В ответ: "на выход", причем в довольно грубой форме. Сказала: "не выйду, у меня есть возможность заплатить за проезд, почему я должна выходить". Водитель заглушил мотор и говорит: "Я тогда не еду". В салоне была женщина, которая разменяла сотню мне, и все бы хорошо, если бы он не продолжал хамить мне всю дорогу и кричать "звони шефу, катай жалобу",

– отметила Наталья Гунчак.

Черновчанка также добавила, что готова была позвонить или написать жалобу, но не знала куда.

Реакция социальных сетей

Пользователи в соцсети не обошли вниманием этот инцидент и выразили свое возмущение в комментариях.

"А вам не надо было ничего говорить! В следующий раз дайте ему в конце поездки 500 или 1000, не захочет брать – выходите и все!".

"Наличие сдачи – это проблема водителя, а не пассажира. Пассажир имеет право платить горстью пяти копеек или купюрой Леси Украинки. Вторая проблема водителя – это хамство".

"Водители обязаны иметь сдачу. Неважно с какой купюры".

"Знакомо. Я также оплатила проезд незнакомому человеку из-за такой же ситуации".

"По моему мнению это его проблема надо всегда, чтобы были мелкие деньги".

Текст публикации Натальи Гунчак:

Здравствуйте, кто знает куда обратиться, утром ехала на работу на 11-й маршрутке номер CE047AA. Не было мелких денег, знаю не красиво так, но так получилось что в кошельке только сотня. Зашла, извинилась, сказала еду много остановок за это время будет больше людей будет сдача с сотни, в ответ "на выход" при чем в довольно грубой форме. Сказала не выйду, у меня есть возможность заплатить за проезд, почему я должна выходить, водитель заглушил мотор и говорит я тогда не еду, в салоне была женщина, которая разменяла сотню мне, и все вроде бы ок, если бы он не продолжал хамить мне всю дорогу и кричать "звони шефу, катай жалобу" и я бы позвонила, но вот не знаю куда.