У некоторых возникает опасение, честны ли фонды. В эфире 24 канала волонтер и политик Сергей Притула объяснил, что не все результаты можно увидеть сразу – некоторую помощь производят специально за рубежом.

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"Мы делаем то, что можем. Но у нас точно не те бюджеты, которыми оперирует Минобороны. Пожалуйста, дайте нам возможность делать нашу работу, как мы умеем, как мы это делали 8 лет подряд. Не ищите предательства, где его нет", – подчеркнул волонтер.

Я бы попросил Украину доверять тем людям, которые занимаются волонтерством с 2014 года,

– заявил он.

Притула подчеркнул, что волонтерские фонды, действующие еще с 2014 года, имеют хорошо отлаженную систему коммуникации с Вооруженными Силами, Теробороной и другими.

"Мы понимаем, каким именно подразделениям в конкретный момент действительно нужна помощь, в каком количестве", – добавил он.

Сергей Притула призвал доверять волонтерам: смотрите видео