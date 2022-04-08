У декого виникає побоювання, що фонди є чесними. В ефірі 24 каналу волонтер та політик Сергій Притула пояснив, що не всі результати можна побачити відразу – деяку допомогу виготовляють спеціально за кордоном.

Актуально Лише за 3 дні 5 тисяч українців стали добровольцями-рятувальниками: поки що достатньо

"Ми робимо те, що можемо. Але у нас точно не ті бюджети, якими оперує Міноборони. Будь ласка, дайте нам можливість робити нашу роботу, як ми вміємо, як ми це робили 8 років поспіль. Не шукайте зради, де її нема", – підкреслив волонтер.

Я би попросив Україну довіряти тим людям, які займаються волонтерством з 2014 року,

– заявив він.

Притула наголосив, що волонтерські фонди, які діють ще з 2014 року, мають добре налагоджену систему комунікацію зі Збройними Силами, Теробороною тощо.

"Ми розуміємо, яким саме підрозділам у конкретний момент справді треба допомога, у якій кількості", – додав він.

Сергій Притула закликав довіряти волонтерам: дивіться відео